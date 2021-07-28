В Калининградской области реконструируют девять насосных станций

. Фото: Правительство Калининградской области

Семь насосных станций в Славском городском округе, еще две в Полесском округе. Будут реконструированы в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, работы включают замену кровли, окон и дверей, ремонт фасадов, ремонт и монтаж насосного оборудования, замену проводки и т.п.

«Проведение реконструкции позволит обеспечить необходимую степень, равномерность и надежность осушения польдерных земель для интенсивного сельскохозяйственного использования. Кроме того, от водной эрозии, затопления и подтопления будет защищено около 9,5 тыс. гектаров земель», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма финансирования из федерального бюджета составляет около 260 млн рублей.

Планируется, что осушительные насосные станции будут введены в эксплуатацию в конце 2021 года – начале 2022.