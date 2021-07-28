Калининградка пустила полицию по ложному следу, чтобы скрыть преступление мужа

Настоящий детектив разыгрался в Краснознаменском районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, утром 19 июля в дежурную часть отдела полиции по Краснознаменскому району поступило заявление об угоне автомобиля Mercedes Sprinter от 29-летней жительницы одного из поселков. Полицейские выяснили, что эта информация оказалась ложной, а донос был написан в надежде, что её супруг избежит ответственности за хищение двух коров.

- В ходе проведения проверки выяснилось, что один из подозреваемых – ранее судимый 25-летний мужчина, скрываясь от сотрудников ГИБДД, успел позвонить супруге и предупредить ее, рассчитывая пустить расследование по ложному следу, прикрывая тем самым собственную вину, - пояснили в полиции.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.