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Общество28 июля 2021 21:01

Калининградский архитектор: Вторая эстакада – это оглобля, которая все портит

По словам Сергея Гулевского, этот объект нужно сносить как можно быстрее
Иван МАРКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
"Оглобля" Второй эстакады в Калининграде

"Оглобля" Второй эстакады в Калининграде

Фото: Иван МАРКОВ

В среду 28 июля в Калининграде собрался Градостроительный совет, одним из вопросов которого стало обсуждение проекта четырех многоквартирных жилых домов на Октябрьском острове. Однако критиковались не только здания. Так руководитель мастерской «4+» Сергей Гулевский, похвалив высотки, решил немного отвлечься и обратил внимание собравшихся на главную проблему острова, застраиваемого, по его словам, приличной и дорогой архитектурой.

- Как бы мы ни пыжились, эта оглобля, которая отрезает одну часть острова от другой, все портит, и люди вынуждены лазать под эстакадой туда-сюда. Это вопрос вопросов. Сначала у нас Московский проспект отрезал северную часть города от южной, а теперь эстакада отрезает западную часть острова от восточной. Оглобля лежит на теле города! Да еще и съезды к ней идиотские к чемпионату мира пристроили. Это настоящая беда, и я не знаю, что с ней делать, - заявил Гулевский.

Упомянув Московский проспект, архитектор заявил, что его давно пора закопать под землю.