В Калининграде покажут орден военного коменданта Саввы Журбы

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В четверг, 29 июля, в Калининградском историко-художественном музее откроется выставка одного предмета, приуроченная ко дню учреждения ордена Александра Невского и 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Посетители увидят орден, которым был награжден гвардии полковник Савва Журба, командир 59-го гвардейского Краснознаменного ордена Александра Невского кавалерийского полка.

Как рассказали в музее, после начала Великой Отечественной войны был на фронте с первых ее дней. В январе 1943 после двух тяжелых ранений под Ржевом потерял глаз, но остался в строю. Был дважды награжден орденами Красного Знамени и орденом Красной звезды. Полк, в командование которым он вступил в декабре 1944 года, еще в августе за овладение городами Луков (Лукув) и Седлец (Седльце) был награжден орденом Невского.

В марте 1945 Савва Журба отличился при взятии города Бервальде (Барвице, Польша). После войны командовал полком, который дислоцировался в Советске, а в 1949-1955 гг. был военным комендантом Калининграда.