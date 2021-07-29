Благотворители отказываются помогать центру «Верю в чудо» после новости о волонтере-насильнике детей

София Лагутинская. Фото: Instagram.com

Калининградский благотворительный центр «Верю в чудо» теряет крупных благотворителей и частных инвесторов после новости о том, что волонтер, с которым они сотрудничали, был осужден за насилие детей. Об этом руководитель Центра София Лагутинская рассказала на своей страничке в Инстаграме.

«Безумие хейта и шквал обвинений во многом поставили под угрозу репутацию «Верю в Чудо», которую лично я и команда центра в лице волонтеров, сотрудников, благотворителей, попечителей, партнеров кропотливо зарабатывали 14 лет, - написала София. - Конечно, возложить на нас ответственность за его [волонтера] действия никак нельзя. Но результат всей этой ситуации таков: часть крупных благотворителей, прочитав кричащие заголовки, отказалась от регулярной поддержки «Верю в Чудо». Мы начали терять и частных благотворителей».

По словам руководителя Центра, после отказа некоторых благотворителей на надомный хоспис «Дом Фрупполо» теперь не хватает примерно 1,9 млн рублей.

«Все наши обращения, которые мы отправляли крупным благотворителям, теперь игнорируются. После таких заголовков большое число компаний нам помогать не хочет. И не будет», - считает София.

При этом София написала, что это действительно был их волонтер и они с ним сотрудничали.

«Да, был, мы этого и не скрывали. Человек, о котором мы говорим, был творческим волонтером с конца 2012 года до 2014 года. Потом взял перерыв и вернулся фотоволонтером на мероприятия с 2015 года. Но мы не имеем никакого отношения к его деяниям в 2018-2019 гг», - отметила София.

Напомним, жителя Калининградской области приговорили к 14,5 годам колонии за изнасилование несовершеннолетних детей. По данным следственного управления СК России по Калининградской области, обвиняемый надругался над 13 детьми, все они были моложе 12 лет.

Он некоторое время был приходящим волонтером благотворительного центра «Верю в чудо», где собирают деньги для помощи детям.