Помог электрический импульс: В Калининграде женщине прооперировали спинной мозг по новой методике

. Фото: Правительство Калининградской области

Нейрохирурги областной больницы запустили в серию новую методику проведения операций на спинном мозге. Как сообщает пресс-служба областного правительства, первая успешная операция прошла в среду, 28 июля.

«Профильную манипуляцию 46-летней пациентке провела бригада специалистов под руководством заведующего вторым хирургическим отделением Эдуардом Хасаншиным», - говорится в сообщении.

Женщина в течение года после операции на позвоночнике страдала ежедневными интенсивными болями в поясничной области. И в то же время не было повода для открытого хирургического вмешательства, чтобы устранить причину болей. Поэтому было принято решение о применении новой для региона малоинвазивной методики – электростимуляции спинного мозга, которая и направлена на устранение длительного хронического болевого синдрома.

Как пояснили врачи, задача была – заменить болевой импульс на электрический, который вреда не приносит, но позволяет человеку не чувствовать боль.

Эдуард Хасаншин отметил, что в дальнейшем такие операции можно будет проводить тем, кто перенес хирургические вмешательства на позвоночнике, желудке, кишечнике, органах женской репродуктивной системы и других и испытывает длительный болевой синдром.