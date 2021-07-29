На судне «Витязь» начался капитальный ремонт палубы

. Фото: Александр КАТЕРУША

На легендарном судне «Витязь» в Калининграде начался масштабный ремонт палубы. Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, сейчас работы ведутся на метеоплощадке, где демонтируют старое металлическое покрытие, готовя новое покрытие из древесно-полимерного композита.

Всего предстоит отремонтировать почти 700 квадратных метров открытых палуб «Витязя»: бак, ют, шлюпочную палубу, а также помещения метео- и радиорубки. Палубу будут менять и в салоне команды судна, для чего сначала сюда спустятся сотрудники фондов и аккуратно разберут экспозицию.

Работы ведутся по программе приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020, софинансируемой ЕС и РФ.