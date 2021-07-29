В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 29 июля нет света и воды

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В Калининграде в четверг, 29 июля, в течение дня отключено электричество в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Берёзовая 1,3-17,19-35,10-24,

ул. Камская 7-9, 11,13-17,19-25,33-45,4а, 8-8а,8б,

ул. Киевская 159-161,

ул. Угловая 1-5,

ул. Фрунзе 59-67,

ул. Дзержинского 91,95-101,103 (д/сад №12),107,109.138-140,140а,

ул. Волочаевская 19-33,20-38,

ул. Подп. Емельянова 151,156 (МАОУ школа №26),170-172,172а,174,176,178,180,

ул. Одесская 3-7,37,37а,

ул. Шишкина 2,6,8,10а,

ул. Мичурина 1,5,13-19,19а,21,6,6а,8,10-16,

ул. Мечникова 1-11,11а,13-23,2-16,16а,18,18а,18/2,22,24,

ул. Семипалатинская 1а,5,7,13,17,2,4;

До 20 часов электричество отключено на ул. Красная 93-95,105(д/сад №47).

Холодное водоснабжение приостановлено до 15 часов на:

ул. Брамса 9,19-23,16,

ул. Кронштадтская 10-12,

ул. Чайковского 2а,

ул. Ушакова 1-5.

Горячее водоснабжение приостановлено до 17 часов на:

ул. Чекистов 81-83,50-56,58-64,

ул. Молдавская 1-7,2-8,

ул. Дунайская 1-7,

ул. Авторемонтная 2-8,10-16,

ул. Ю. Маточкина 4 (школа №40),14,16,

ул. Согласия 21-31,

ул. В. Фермора 1 (д/сад №56),3,5,4,6а (д/сад №56),8,10,

ул. Ген. Челнокова 38,40,42,48,52,

ул. Елизаветинская 9,11,49а.