Янтарный комбинат добыл 1,2-килограммовый самородок и назвал его «Тигренок»

. Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

В преддверии Международного дня тигра, который отмечается 29 июля, в карьере Янтарного комбината был добыт очередной самородок. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Самородок весом 1189 граммов добыт в понедельник, 26 июля. Экземпляр неправильной формы с медовой углеродистой коркой и светло-желтого цвета в месте скола получил имя «Тигрёнок».

«Таким способом работники комбината решили поддержать усилия международной общественности по сохранению грациозного хищника, чей окрас входит в богатую палитру оттенков янтаря», - заявили в пресс-службе предприятия.