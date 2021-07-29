Калининградец пытался вернуть сожительницу при помощи пистолета

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде мужчина угрожал расправой бывшей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Карамзина. Соседи услышали шум борьбы и крики о помощи и позвонили в полицию.

Первыми на место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину с травматическим пистолетом.

36-летняя женщина рассказала, что бывший сожитель явился в ее квартиру с целью возобновить отношения, а получив отказ, стал вести себя неадекватно, угрожать и размахивать пистолетом.

Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.