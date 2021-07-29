На ул. Герцена в Калининграде сбили 12-летнего ребенка на электросамокате

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В среду днем на улице Герцена в Калининграде в ДТП пострадал школьник на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла около дома № 1и. 68-летний водитель «Рено» при выезде с прилегающей территории сбил 12-летнего мальчика, который ехал на электросамокате по тротуару.

В результате наезда школьник получил телесные повреждения. В ГИБДД отметили, что мощность электросамоката составляла 350 Вт, что приравнивает его к мопеду, однако у ребенка ожидаемо не было прав на управление подобным транспортным средством.