Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 211 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде - 128 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 7,

Нестеровский городской округ – 2,

Озерский городской округ - 2,

Пионерский городской округ - 1

Полесский городской округ - 2,

Гвардейский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ - 20,

Правдинский городской округ - 3,

Светловский городской округ - 6,

Гусевский городской округ - 1,

Зеленоградский городской округ – 5,

Светлогорский городской округ - 6,

Краснознаменский городской округ - 1,

Славский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ - 5,

Советский городской округ - 7,

Мамоновский городской округ – 1,

Неманский городской округ - 2,

Янтарный городской округ – 1,

Черняховский городской округ - 2.