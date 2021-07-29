Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 211 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде - 128 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 7,
Нестеровский городской округ – 2,
Озерский городской округ - 2,
Пионерский городской округ - 1
Полесский городской округ - 2,
Гвардейский городской округ - 2,
Гурьевский городской округ - 20,
Правдинский городской округ - 3,
Светловский городской округ - 6,
Гусевский городской округ - 1,
Зеленоградский городской округ – 5,
Светлогорский городской округ - 6,
Краснознаменский городской округ - 1,
Славский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ - 5,
Советский городской округ - 7,
Мамоновский городской округ – 1,
Неманский городской округ - 2,
Янтарный городской округ – 1,
Черняховский городской округ - 2.