В Калининграде волонтеры собрали мусор в реке Преголе

. Фото: предоставлено организаторами

Впервые в Калининграде провели экокаякинг - это когда плаваешь на лодке и собираешь мусор. Устроителем акции выступил городской экскурсовод Евгений Мосиенко и организация «Добро39добро», которая занимается субботниками и помощью бездомным животным.

В экологической акции приняли участие 10 человек, которые на пяти каяках плавали по водной глади в поисках мусора. Они вносили добровольные взносы за участие - все вырученные средства направят в приют для животных «Дружок».

. Фото: Предоставлено организаторами

Бутылки, пакеты, алюминиевые банки и прочий хлам вылавливали из реки Преголи в самом центре Калининграда.

- Наша дружная команда разделилась. Одни собирали мусор напротив Музея Мирового океана, другие - у Рыбной деревни и Юбилейного моста. Там бутылок и пластика было очень уж много. Даже стыдно, что такое творится у нас в центре города. Я ни разу не видел, чтобы коммунальные службы собирали мусор в Преголе. А это нужно делать регулярно, - говорит Евгений Мосиенко.

За пару часов плавания по реке было собрано больше 50 кг мусора. Волонтеры его уже рассортировали. Пластик и стекло пойдут на переработку.

Подобные экологические выезды еще планируются в течение лета.