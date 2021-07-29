6 медиков, 64 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 164 случая ОРВИ, 22 случая пневмонии и 25 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 51 пенсионер;
- 6 медицинских работников;
- 3 работника образовательных учреждений;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 12 работников промышленных предприятий;
- 10 работников транспортных предприятий, водителей;
- 7 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- сотрудник санатория;
- 2 сотрудника банков;
- 31 индивидуальный предприниматель и иной работающий;
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 2 ребенка, посещающих д/с;
- школьник;
- 2 студента (колледж предпринимательства, КМРК);
- 64 неработающих.