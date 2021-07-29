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Здоровье29 июля 2021 12:44

6 медиков, 64 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 164 случая ОРВИ, 22 случая пневмонии и 25 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 51 пенсионер;

- 6 медицинских работников;

- 3 работника образовательных учреждений;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 12 работников промышленных предприятий;

- 10 работников транспортных предприятий, водителей;

- 7 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- сотрудник санатория;

- 2 сотрудника банков;

- 31 индивидуальный предприниматель и иной работающий;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 2 ребенка, посещающих д/с;

- школьник;

- 2 студента (колледж предпринимательства, КМРК);

- 64 неработающих.