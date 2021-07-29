29-летний калининградец избил шваброй и изнасиловал свою 45-летнюю мать

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В Пионерском задержали местного жителя, которого подозревают в изнасиловании собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Инцидент произошел 15 июля. По предварительным данным, пьяный 29-летний сын сначала избил свою 45-летнюю мать шваброй, а затем изнасиловал ее.

Пострадавшая написала заявление в полицию, ранее судимого сына задержали.

На него завели уголовное дело по статье «Изнасилование», мужчина помещен в следственный изолятор.