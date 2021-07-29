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Общество29 июля 2021 15:36

В центре Балтийска вандал разбил вазоны с цветами

Инцидент произошел в ночь на четверг, 29 июля, на проспекте Ленина
Виктор Сергеев
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Фото: Администрация Балтийского муниципального района

Власти Балтийска разыскивают вандала, который разбил вазоны с цветами. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 29 июля. На проспекте Ленина неизвестный мужчина разбил семь подвесных вазонов с цветами.

«Цветы располагались на ограждении вдоль тротуара около магазина «Виктория». На видео с камер наблюдения видно, как мужчина в темных шортах и белой футболке подходит к ограждению и бросает ящики на асфальт. Просим очевидцев происшествия откликнуться. Позвоните, пожалуйста, в ЕДДС администрации по телефону 8 (40-145) 3-06-66», - говорится в сообщении городских властей.