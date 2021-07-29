«Автомобилистам пора смириться»: в Светлогорске начнут чистить велодорожку от машин

В Светлогорске теперь нужно осторожнее парковаться Фото: Иван МАРКОВ

В среду 28 июля во время заседания калининградского Градостроительного совета руководитель архитектурной мастерской «Квадр» Андрей Денисов обратил внимание коллег на ситуацию с велодорожкой на улице Ленина в Светлогорске. По его словам пространство для велосипедистов занимает так много места, что для движения автомобилей остается лишь одна полоса, которую обычно занимают припаркованные автомобили или туристические автобусы.

На эту реплику отреагировал глава светлогорской администрации Владимир Бондаренко, подключившись к конференции.

- Велодорожка на улице Ленина – это часть 1-й очереди проекта «Велодорожка от косы до косы», - заявил Бондаренко. – И эта схема согласована со всеми, включая ГИБДД. Улица Ленина у нас теперь односторонняя, и автомобилистам пора с этим смириться.

Присутствовавший на совете представитель ГИБДД Роман Луценко, которому намекнули, что ситуация с припаркованными на единственной полосе движения автомобилями требует решения, также отреагировал на замечание.

- Проконтролируем! – заметил он.