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Общество29 июля 2021 20:44

Под Зеленоградском на берегу моря найдена немецкая торпеда

Ее судьба уже определена - станет экспонатом музея Балтфлота
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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К счастью, находка оказалась безопасной.

К счастью, находка оказалась безопасной.

Фото: Группа "Подслушано Зеленоградск" в "ВКонтакте"

Около поселка Филино Зеленоградского городского округа местные жители нашли немецкую парогазовую торпеду времен Второй мировой войны.

- Специалисты минно-торпедной службы штаба Балтийского флота, осмотрев находку, пришли к выводу, что у торпеды отсутствует боевая часть, она представляет собой ржавую металлическую «болванку», полую внутри. Она не является взрывоопасным предметом, представляющим какую-либо угрозу, - сообщают подробности в группе «Подслушано Зеленоградск» в ВКонтакте.

Известно, что находку увезли на базу минно-торпедного вооружения в Балтийск.

- В одном из цехов торпеду осмотрят, очистят, покрасят и передадут в музей Балтийского флота в качестве экспоната, - сообщили специалисты.