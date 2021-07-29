В Светлогорске на городском пляже появилась зона для неумеющих плавать

Власти города-курорта ищут новые способы организации безопасного отдыха. Фото: Светлогорский городской округ

Власти Светлогорска сообщили, что на городском пляже заработала специальная зона для тех, кто не умеет плавать. Здесь можно находится и детям, и взрослым.

- Зону огородили чередующимися буями желтого и красного цветов, - отметили организаторы.

Ранее администрация Светлогорского городского округа сообщала, что ежедневно на спасательные посты заступает 21 человек.

- Посты укомплектованы необходимыми плавсредствами, спасательным оборудованием и снаряжением, индивидуальными громкоговорителями и мобильной связью, - заверили отдыхающих.

По словам начальник отдела ГО и ЧС администрации Светлогорского городского округа Льва Львова, многолетняя практика обеспечения безопасности людей на водных объектах показывает, что "гибель людей в зоне ответственности спасательного поста 300 м (станции - 600 м) с профессионально подготовленным персоналом исключается практически на 100%".