В Калининграде назвали победителей XVII Международного кинофестиваля «Балтийские дебюты»

Награду за фильм «Приговоренный» получил консул посольства Польши Рафал Косиба Фото: Предоставлено организаторами

В четверг, 29 июля в Светлогорске Калининградской области завершился XVII Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты».

Торжественную церемонию открыл министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, который назвал этот фестиваль одним «из самых любимых», а также выразил надежду, что «уже с завтрашнего дня вся команда «Балтийских дебютов» начнет подготовку к XVIII фестивалю».

Приз губернатора Калининградской области «За вклад в мировой кинематограф» получил народный артист РСФСР Андрей Кончаловский, чья картина «Дорогие товарищи» была показана в рамках программы «Премьеры года».

- Я хочу поблагодарить «Балтийские дебюты» за то, что жюри кинофестиваля так высоко оценили мою работу. Хочу поблагодарить Калининградскую область и лично губернатора Антона Андреевича Алиханова. Я надеюсь, что в ближайшем будущем, я смогу приехать в Калининградскую область и привезти сюда ретроспективу своих фильмов, - сказал в своем видеообращении кинорежиссер.

И вот – имена лучших!

- Главную награду кинофестиваля в номинации «Лучший фильм» получила картина «Яма» (Латвия, 2020) режиссера Даце Пууце.

- Приз «Лучшая работа режиссера» присуждена Гуро Бруусгорд – режиссеру фильма «Он» (Норвегия, 2021).

- Специальным призом жюри «За яркое и убедительное воплощение истории борьбы за сохранение человеческого достоинства в самых экстремальных условиях» наградили фильм «Приговоренный» (Польша, 2020) режиссера Яана Холоубека.

«Приз зрительских симпатий» получил фильм-участник программы «Премьеры года» – «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова.

«Лучшим фильмом» программы «Российские дебюты» по версии зрителей стала кинолента «Анимация» режиссера Сергея Серегина.

Еще несколько картин были отмечены специальными дипломами жюри.

Награду за фильм «Приговоренный» получил консул посольства Польши Рафал Косиба.

- Я обещаю, что передам эту важную награду режиссеру как можно скорее. Фильм вышел в 2020 году, его в Польше посмотрело больше миллиона человек, это был разгар пандемии, - сказал консул. - Я очень рад, что этот фильм понравился и российской публике: и игра актера, и сама тема никого не оставляют равнодушным! Особые слова благодарности хочу сказать в адрес организаторов. На самом деле мы понимаем, как было трудно организовать этот фестиваль. Он стал для всех нас тем источником надежды, когда нормальная жизнь, та, которая была два года назад, уже становится возможной.

После торжественной церемонии награждения победителей состоялся концерт популярной группы «UMA2rman».