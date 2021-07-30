В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 30 июля нет света и воды

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В Калининграде в пятницу, 30 июля, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Краснооктябрьской, 1-9, Аллее Смелых, 138 (роддом № 3),ул. Судостроительной, 128, 129-155, 140, 161-173, 173а, ул. Клинской, 1-17, 2-16, ул. Батальной, 117, 126.

До 13 часов электричество отключено на Аллее Смелых, 109 (дом ребенка), 138 (роддом № 3), 138а, ул. Муромской, 2, 2а, 3, 4.

С 11 до 15 часов не будет воды на ул. К. Маркса, 77.

Отключение горячего водоснабжения до 17 часов запланировано на ул. Чекистов, 42-46, ул. Мл. лейт. Родителева, 17-21, ул. Ген.- лейт. Захарова, 3а, ул. Дунайской, 6-16, ул. Вернадского, 7-13, ул. Красной, 109 (школа спортивных единоборств).