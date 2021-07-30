В Черняховске разрушили «кирпичное кольцо», которое было частью памятника архитектуры

Здание до и после работы подрядчика Фото: Соцсети

В Черняховске подрядчик, занимающийся ремонтом в бывшем здании профессионального училища для девушек, демонтировал кирпичную пристройку в виде кольца, являвшуюся одной из достопримечательностей города. Как пишут очевидцы, все произошло еще 22 июля, однако руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил корреспонденту «Комсомолки», что жалобы ему начали поступать лишь с четверга.

- Со вчерашнего вечера посыпались жалобы по факту разрушения одного из элементов выявленного ОКН «Здание профессионального училища для девушек (архитектор В. Браш), 1929 год» (город Черняховск, улица Пионерская, 17), - пишет Маслов в своем официальном аккаунте во ВКонтакте. - Речь идет о высоком парапете открытого крыльца со сквозным круглым проемом. Спасибо за своевременные сигналы! Впредь прошу по подобным ситуациям информировать, однако в данном случае не все так страшно.

Как уверяет Маслов, «на объекте проводятся работы по сохранению ОКН на основании разрешения, выданного службой в сентябре 2020 года (ремонт крыши и фасада)»:

- В ходе работ указанный архитектурный элемент признан аварийным, в связи с чем организацией, осуществляющей авторский надзор и научное руководство на объекте, принято решение о его демонтаже с последующим воссозданием в первозданном виде, - добавил чиновник.