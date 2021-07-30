Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 12:16

Аварийщики из двух поселков под Черняховском получили новые квартиры

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Четыре семьи, проживающие в аварийном жилье в поселках Калиновка и Ушаково, получили новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне жители получили ключи от квартир, в новое благоустроенное жилье в Черняховске они переедут до конца июля.

В 2021 году в Черняховском городском округе запланировано расселить 6 аварийных многоквартирных домов общей площадью 1109,2 кв. м. Свои жилищные условия улучшат 71 человек. На эти цели из бюджетов всех уровней предусмотрено 49,9 млн рублей.