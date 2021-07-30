В Черняховске началось строительство заводов по производству оборудования для солнечной энергетики

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В четверг, 29 июля, в индустриальном парке «Черняховск» началось строительство двух заводов по производству оборудования для солнечной энергетики. Предприятия будет выпускать преимущественно на экспорт кремниевые пластины и ячейки объемом 1,3 ГВт и 1 ГВт в год соответственно.

Объем инвестиций оценивается в 24,7 млрд рублей, планируется создать 750 новых рабочих мест с увеличением их количества до 1150 к 2025 году. После выхода на проектную мощность заводы «ЭнКОР Групп» станут крупнейшими производителями оборудования для солнечной энергетики в Европе.

«Мы гордимся тем, что «ЭнКОР Групп» именно здесь начинает строительство двух новых заводов, которые составят важную часть национального проекта «Международная кооперация и экспорт». С учетом «зеленого поворота», который происходит сейчас во всем мире, Калининградская область становится площадкой для реализации высокотехнологичных, экспортоориентированных проектов», - заявил губернатор Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что такие крупные производства запускаются на востоке области впервые за много лет и способны сильно поменять ландшафт социально-экономического развития этой части региона.