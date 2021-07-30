В Светлогорске на месте недостроенной пиццерии появится ресторан литовской кухни

Проект Виталия Русаковича Фото: Эскиз Виталия Русаковича

В Светлогорске снесут здание недостроенной пиццерии на улице Московской (рядом с фуникулером), а на ее месте появится ресторан литовской кухни. Об этом стало известно в среду, 28 июля, на градостроительном совете.

Всего на суд экспертов было представлено три варианта будущего здания, которые подготовили архитекторы Ирина Андреева, Роман Жаров и Виталий Русакович.

Все три проекта получили положительные оценки членов совета, однако фахверковый вариант Ирины Андреевой рядом экспертов был признан нелогичным из-за камышовой крыши. Например, советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне заявил, что приморский климат такая кровля долго не вынесет и нужно применять более испытанные решения.

Больше всего плюсов во время обсуждения заслужил проект Виталия Русаковича. Сам автор назвал его «амбаром» и заявил, что при отделке планируется применять старый кирпич.

Всем трем архитекторам рекомендовано доработать фасады, сделать проекты подсветки и проработать концепцию благоустройства прилегающей площади.