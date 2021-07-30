Вячеслав Генне - о засилье торговли в Светлогорске: «Палатки уже загораживают вид на море»

Центр Светлогорска всегда был пресыщен торговлей Фото: Александр КАТЕРУША

В среду, 28 июля, во время обсуждения на градостроительном совете проекта ресторана литовской кухни (этот ресторан должен появиться в Светлогорске на месте недостроенной пиццерии на улице Московской) архитекторы раскритиковали внешний облик курорта федерального значения.

Дело в том, что одним из условий строительства ресторана было размещение автомобильной парковки не далее чем в 250 метрах от объекта. Интересно, что появление этой парковки было встречено экспертами в штыки. Первым высказался советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне.

- Вопроса транспортной доступности в этом случае не существует. У нас какая идеология: приехать на машине на променад, запарковаться и есть свою солянку. Это проблема. Виды на море - для людей, а не для машин. Летняя площадка там нужна, а не парковка, - эмоционально отреагировал на парковочную тему Генне.

Далее он заявил, что выход с вокзала в Светлогорске и площадь у фуникулера стали ему напоминать «выход из московского метро в лужковский период».

- Нам нужно сформировать хорошую площадь, а у нас только бесконечный ряд НТО, - продолжил Генне. - У меня такое ощущение, что все те, кому было отказано в аренде площади под торговую палатку в Калининграде, переехали в Светлогорск на улицу Ленина. Эти палатки уже загораживают вид на море.