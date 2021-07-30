5 медиков, 5 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
В Калининградской области за сутки выявили 210 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 159 случаев ОРВИ, 20 пневмоний и 31 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 44 пенсионера;
- 5 медицинских работников;
- 5 работников образовательных учреждений;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 12 работников промышленных предприятий;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник банка;
- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;
- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 6 неорганизованных детей до шести лет;
- ребенок, посещающий д/с;
- 7 школьников;
- 6 студентов;
- 63 неработающих.