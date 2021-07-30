5 медиков, 5 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

В Калининградской области за сутки выявили 210 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 159 случаев ОРВИ, 20 пневмоний и 31 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 44 пенсионера;

- 5 медицинских работников;

- 5 работников образовательных учреждений;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 12 работников промышленных предприятий;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник банка;

- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;

- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 6 неорганизованных детей до шести лет;

- ребенок, посещающий д/с;

- 7 школьников;

- 6 студентов;

- 63 неработающих.