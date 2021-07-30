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Общество30 июля 2021 13:35

В Балтийске задержали вандала, разбившего вазоны с цветами

Виктор Сергеев
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Фото: Балтийский городской округ

В Балтийске полицейские разыскали вандала, разбившего сразу семь подвесных вазонов с цветами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля на проспекте Ленина. Акт вандализма зафиксировали камеры наблюдения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника - 27-летнего местного жителя. Его поместили в специализированное лечебное учреждение в Калининграде, сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.