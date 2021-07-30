В калининградских больницах занято 1080 коек для лечения коронавируса и пневмонии

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В больницах Калининградской области занято 1080 коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией, из них 41 койка - с аппаратом ИВЛ. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном оперативном штабе.

Всего в медучреждениях региона для этих целей развернуто 1404 койки.

Напомним, в Калининградской области за сутки было выявлено 210 новых случаев заболевания. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 42 854 случая заражения. В настоящее время полностью вакцинировались от коронавируса 177 151 человек.