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Общество30 июля 2021 15:28

Таможня отчиталась об изъятии 15 кг «санкционки» в одном из ТЦ в Калининграде

Виктор Сергеев
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Фото: Таможня Калининградской области

В Калининградской области не прекращается бескомпромиссная борьба с незаконными продуктами из Европы.

Накануне с «санкционкой» боролись некие должностные лица отдела таможенного контроля областной таможни. Суровые таможенники наведались в один из торговых центров в Калининграде и обнаружили в одном из павильонов запрещенные колбасы и сыры, всего 33 наименования. После этого лакомства были немедленно изъяты из оборота.

В таможне заверили, что запрещенные к ввозу в Россию продукты будут немедленно уничтожены на полигоне.