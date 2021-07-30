Таможня отчиталась об изъятии 15 кг «санкционки» в одном из ТЦ в Калининграде

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининградской области не прекращается бескомпромиссная борьба с незаконными продуктами из Европы.

Накануне с «санкционкой» боролись некие должностные лица отдела таможенного контроля областной таможни. Суровые таможенники наведались в один из торговых центров в Калининграде и обнаружили в одном из павильонов запрещенные колбасы и сыры, всего 33 наименования. После этого лакомства были немедленно изъяты из оборота.

В таможне заверили, что запрещенные к ввозу в Россию продукты будут немедленно уничтожены на полигоне.