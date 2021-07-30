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Общество30 июля 2021 15:32

В Зеленоградске задержали серийного пляжного вора

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Зеленоградске полицейские задержали серийного пляжного вора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 28 июля, в местную полицию обратилась 18-летняя отдыхающая. Девушка рассказала, что у нее украли сумку, в которой находились телефон, часы, пауэрбанк, зарядное устройство и беспроводные наушники.

Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции смогли задержать подозреваемого. Причем в пакете у 40-летнего ранее уже судимого за кражу местного жителя обнаружили сразу 4 чужих мобильника.

На пляжного вора завели уголовное дело по статье «Кража».