25-летняя иностранка случайно пересекла границу в районе Мамоново

. Фото: Пограничное управление по Калининградской области

В Калининградской области задержана нарушитель режима российской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.

Инцидент произошел в районе автомобильного пункта пропуска «Мамоново - Гроново». 25-летняя гражданка одного из иностранных государств пересекла границу «по неосторожности из-за потери ориентировки».

После выяснения обстоятельств произошедшего на женщину составили административный протокол и передали польской стороне.