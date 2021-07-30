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Общество30 июля 2021 16:00

25-летняя иностранка случайно пересекла границу в районе Мамоново

На женщину составили административный протокол и передали польской стороне
Виктор Сергеев
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Фото: Пограничное управление по Калининградской области

В Калининградской области задержана нарушитель режима российской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.

Инцидент произошел в районе автомобильного пункта пропуска «Мамоново - Гроново». 25-летняя гражданка одного из иностранных государств пересекла границу «по неосторожности из-за потери ориентировки».

После выяснения обстоятельств произошедшего на женщину составили административный протокол и передали польской стороне.