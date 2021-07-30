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Общество30 июля 2021 16:08

В мэрии Калининграда рассказали, почему опасно купаться в городских фонтанах

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Фонтаны в Калининграде (а в городе их 16) не приспособлены для купания, хотя и взрослые, и дети в них плещутся. Об этом сообщается в соцсетях администрации Калининграда.

«Фонтаны являются элементами благоустройства, которые служат для увлажнения воздуха, придания эстетического вида городским пространствам», - отмечается в сообщении.

Мэрия ссылается на рекомендации областного управления Роспотребнадзора, которое объясняет, почему нельзя купаться в фонтанах:

- высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов;

- купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А;

- можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.

Напомним, в Калининграде разрешено купаться только в специально оборудованных для этого местах: на озерах Пелавском, Шенфлиз, Карповском, Голубых и в районе СНТ «Мечта».