Калининградская легкоатлетка завоевала бронзу первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Краснодаре прошли национальные соревнования среди юношей и девушек не старше 18 лет. В них приняли участие почти 800 представителей 63 регионов РФ.

Лучшей из сборной Калининградской области стала Екатерина Черная из профильной городской спортивной школы по легкой атлетике. Она отличилась в секторе для прыжков в высоту.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, в лучшей попытке калининградская спортсменка покорила планку на высоте 174 сантиметров. Помимо нее, претендентами на медали были и другие представители нашего региона: Александр Миронов стал четвертым в двух сотых секунды на двухсометровке. А вместе с Павлом Глинским, Львом Зуевым и Николаем Галкиным они стали четвертыми в эстафетных забегах сборных на 100 метров, уступив бронзовым призерам 26 сотых секунды.