На водителя из Гусева завели уголовное дело за ДТП с тремя пострадавшими

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Нестерова возбудила уголовное дело в отношении водителя за ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

28 июля на автодороге Добровольск - Нестеров - граница с Республикой Польша 33-летний житель Гусева, управлявший «Фольксвагеном», на 26-м километре автодороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП водитель, 39-летний пассажир и его 13-летний сын с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

В ходе проверки было установлено, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.