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Спорт30 июля 2021 19:02

В центре Калининграда развернули огромный флаг

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Елена Тишина

В Калининграде в течение нескольких дней проходила акция в поддержку российских олимпийцев. В заключительный день на площади Победы звучал гимн нашей страны. Кроме того, как сообщает министерство спорта региона, волонтеры растянули на площади огромный флаг России – многометровый триколор развевался на ветру.

Напомним, большая делегация в ночь на 30 июля встретила в аэропорту «Храброво» Станислава Шарова, баскетболиста сборной России, завоевавшей серебряные медали в Токио. Свою награду Стас привез в Гусев.

О том, как встречали героя Олимпийских игр, читайте здесь.