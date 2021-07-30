В центре Калининграда развернули огромный флаг

. Фото: Елена Тишина

В Калининграде в течение нескольких дней проходила акция в поддержку российских олимпийцев. В заключительный день на площади Победы звучал гимн нашей страны. Кроме того, как сообщает министерство спорта региона, волонтеры растянули на площади огромный флаг России – многометровый триколор развевался на ветру.

Напомним, большая делегация в ночь на 30 июля встретила в аэропорту «Храброво» Станислава Шарова, баскетболиста сборной России, завоевавшей серебряные медали в Токио. Свою награду Стас привез в Гусев.

О том, как встречали героя Олимпийских игр, читайте здесь.