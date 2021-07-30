Калининградец беспричинно повредил кирпичом соседский автомобиль

На жителя Правдинского района завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Мужчина повредил припаркованную около дома «Шкоду», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Железнодорожном. 25-летний мужчина колотил по иномарке куском кирпича, разбив одно из стекол и повредив покрытие кузова.

В момент совершения преступления мужчина был пьян, а на автомобиль напал без всякой причины. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, также ему придется компенсировать ущерб в размере 18 тысяч рублей.