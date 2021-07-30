В Калининграде выбрали имена для мамы-хомлина и ее сына

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В Калининграде определились с именами двух хомлинов, которые недавно были установлены в городе. Как сообщают в мастерской хомлинов, маму-хомлина у башни «Врангель» назвали Варей, а ее малыша-сына, который появился на улице Красной, - Антоном.

Друг создателей хомлинов Владимир Карачевский тут же сочинил стих про семью домовят, в котором есть такие строки: «Амалиенау нравится всем нам, славного Антошку вы найдете там» и «В башне «Врангель» Варя мама ждет от близких телеграммы».

Интересно, что одним из вероятных вариантов имени для малыша ранее был Густав. Однако потом его решили назвать Антошкой.

Голосование проводили в Инстаграме.