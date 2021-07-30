Сбор урожая: В Калининградской области убраны 14% посевных площадей

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области по состоянию на пятницу, 30 июля, убраны 14% посевных площадей. Об этом сообщает пресс-служб регионального минсельхоза.

Аграрии убирают озимые рожь, ячмень, пшеницу. Валовый сбор превысил 70 тыс. тонн, а средняя по региону урожайность составила 51 центнер с гектара.

Технические культуры, среди которых преобладает рапс, обмолочены с площади более 34 тыс. гектаров (80% посевной площади). Намолочено около 114 тыс. тонн рапса при средней урожайности 33 центнера с гектара. Средняя по стране урожайность этой культуры составляет 26,8 центнера с гектара.

Зерновой и технический клин планируемый к уборке в регионе в этом году составляет 197 тыс. гектаров, в том числе 146, 6 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых и 49,4 тыс. гектаров технических культур. К уровню прошлого года посевы зерновых и зернобобовых увеличены на 10,3 тыс. гектаров, технических культур – на 4,39 тыс. гектаров.

Также аграрии приступили к уборке картофеля и ранней группы овощей: капусты, свеклы, моркови, огурцов, тыквы, озимого чеснока, кабачков, зеленых культур. Массовая уборка овощей начнется в конце сентября.