Коронавирус за сутки выявили в 17-ти городах Калининградской области

. Фото: архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 210 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 125 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 3,

Нестеровский городской округ – 4,

Пионерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 9,

Полесский городской округ - 10,

Гвардейский городской округ - 3,

Гурьевский городской округ - 4,

Правдинский городской округ - 3,

Светловский городской округ - 13,

Гусевский городской округ - 3,

Зеленоградский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ - 1,

Славский городской округ – 7,

Ладушкинский городской округ - 1,

Советский городской округ - 18,

Черняховский городской округ - 2.