Коронавирус за сутки выявили в 17-ти городах Калининградской области

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Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 210 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 125 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 3,
Нестеровский городской округ – 4,
Пионерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 9,
Полесский городской округ - 10,
Гвардейский городской округ - 3,
Гурьевский городской округ - 4,
Правдинский городской округ - 3,
Светловский городской округ - 13,
Гусевский городской округ - 3,
Зеленоградский городской округ – 2,
Светлогорский городской округ - 1,
Славский городской округ – 7,
Ладушкинский городской округ - 1,
Советский городской округ - 18,
Черняховский городской округ - 2.