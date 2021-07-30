Калининградец сломал челюсть новой знакомой

На жителя Пионерского завели уголовное дело за избиение женщины. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел ночью в парке на улице Парковой. 38-летний мужчина познакомился с 29-летней горожанкой и предложил ей выпить. Спустя некоторое время между ними произошел конфликт и мужчина несколько раз ударил ее по лицу, сломав челюсть.

Участковые полиции установили личность обидчика и доставили его в отдел полиции. Мужчине придется отвечать за причинение средней тяжести вреда здоровью.