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Общество30 июля 2021 20:24

Калининградец сломал челюсть новой знакомой

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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На жителя Пионерского завели уголовное дело за избиение женщины. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел ночью в парке на улице Парковой. 38-летний мужчина познакомился с 29-летней горожанкой и предложил ей выпить. Спустя некоторое время между ними произошел конфликт и мужчина несколько раз ударил ее по лицу, сломав челюсть.

Участковые полиции установили личность обидчика и доставили его в отдел полиции. Мужчине придется отвечать за причинение средней тяжести вреда здоровью.