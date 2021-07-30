Власти сообщили, как в Калининграде с 31 июля будут работать мобильные пункты вакцинации

. Фото: Александр Подгорчук

В региональном минздраве рассказали о том, как будет организована работа мобильных пунктов вакцинации от коронавируса с 31 июля по 6 августа в Калининграде.

Вакцинация вторым компонентом проводится по живой очереди в следующих мобильных пунктах:

– торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

– на пл. Победы – 31 июля - 1 августа – с 10 до 15 часов; 2 - 6 августа – с 10 до 20 часов;

– во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – 31 июля, 2-6 августа – с 12 до 20 часов.

Расписание работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете