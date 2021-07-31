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Происшествия31 июля 2021 11:34

В Балтийске сгорел полуприцеп и оплавились рамы в соседнем доме

Обошлось без пострадавших
Кирилл Алексеев
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Накануне в Балтийске пожарные пытались потушить полуприцеп-рефрижератор, но неудачно.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, автомобильная техника загорелась на улице Киркинесской возле административного здания. Увы, полуприцеп-рефрижератор сгорел, можно сказать, дотла, а в соседнем доме оплавились пластиковые оконные рамы. К счастью, пострадавших нет.

- На место происшествия выезжали пожарные расчеты в составе 6 человек и 2 единицы техники, - добавили в пресс-службе.