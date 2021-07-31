За сутки коронавирусом заболели 208 калининградцев

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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 208 случаев COVID-19. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за распространения коронавирусной инфекции.

В целом по стране за сутки выявили 23 807 новых заболевших, в лидерах - Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Нарастающим итогом с момента начала пандемии в России зафиксировано 6 265 873 случая заражения ковидом в 85 регионах.

Кроме того, за сутки в России зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период пандемии в нашей стране от коронавируса скончались 158 563 человека.