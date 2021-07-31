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Экономика31 июля 2021 13:56

В Калининграде назвали победителей ежегодного конкурса стартапов «Бизнес Баттл»

Миллион рублей получил Кирилл Русаков за проект "ФудТракФлот"
Кирилл Алексеев
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Кирилл Русаков принимает поздравления.

Кирилл Русаков принимает поздравления.

Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде накануне подвели итоги традиционного конкурса стартапов "Бизнес Баттл", организованного медиагруппой "Западная пресса".

Как сообщили организаторы, победителем стал предприниматель Кирилл Русаков (пекарня "Просто хлеб"), который представил на конкурс проект "ФудТракФлот". В качестве главного приза Русаков получил миллион рублей от банка ВТБ.

Обучение по программе МВА в школе бизнеса РАНХиГС получила Людмила Себровская за проект "Чистая среда" (производство фермерских продуктов и сувениров ручной работы).

Наконец, промопакет медиагруппы "Западная пресса" стоимостью 350 тысяч рублей (номинация "Общественное признание") достался Наталье Казаковой за проект кафе-сувенирной "У Герды" в поселке Железнодорожный.

"Комсомольская правда" поздравляет победителей!