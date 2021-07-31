На отдыхающих в Балтийске нападает "черная собака с острыми ушами"

А с виду милый песик... Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

Тревожное сообщение появилось в паблике "Типичный Балтийск" в социальной сети "ВКонтакте". По словам одного из местных жителей, на пляже в районе Гвардейского туриста отдыхающих терроризирует черная собака с острыми ушами.

"На пляже в районе Гвардейского бульвара в субботу на моего брата напала черная собака с острыми ушами, - написала перепуганная женщина. - Разодрала шорты (носке больше не принадлежат) и укусила заднюю часть бедра до крови. Немного раньше наблюдали момент, как эта же собака на пляже неслась за маленьким ребенком. Хорошо, что мама спохватилась вовремя и взяла ребенка на руки. Следом шла хозяйка собаки, она сказала: "Все нормально, она не за вашим ребенком, просто за другой собачкой бежала". Жесть".

Автор послания отметила, что собака "внушительного размера" и гуляла без намордника.

Под постом разгорелось бурное обсуждение. Пострадавшей рекомендуют обратиться на владельцев собаки в полицию и прокуратуру.