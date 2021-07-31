В оперштабе сообщили подробности о заболевших коронавирусом в Калининграде

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19, в структуре - 155 ОРВИ , 20 пневмоний, 33 бессимптомных.
Среди заболевших:
- 45 пенсионеров;
- 5 медицинских работников;
- 3 работника образовательных учреждений;
- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работников промышленных предприятий;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 8 работников предприятий пищевой промышленности;
- 1 сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника банков;
- 5 сотрудников учреждений сферы культуры и досуга;
- 4 сотрудника охранных предприятий;
- 37 индивидуальный предприниматель и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 2 ребенка, посещающих детский сад;
- 8 школьников;
- 4 студента( БФУ; КГТУ; РАНХ и ГС)
- 52 неработающих.