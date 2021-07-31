В оперштабе сообщили подробности о заболевших коронавирусом в Калининграде

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19, в структуре - 155 ОРВИ , 20 пневмоний, 33 бессимптомных.

Среди заболевших:

- 45 пенсионеров;

- 5 медицинских работников;

- 3 работника образовательных учреждений;

- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работников промышленных предприятий;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 8 работников предприятий пищевой промышленности;

- 1 сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника банков;

- 5 сотрудников учреждений сферы культуры и досуга;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

- 37 индивидуальный предприниматель и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 2 ребенка, посещающих детский сад;

- 8 школьников;

- 4 студента( БФУ; КГТУ; РАНХ и ГС)

- 52 неработающих.