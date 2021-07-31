Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика31 июля 2021 19:12

Билет на колесо обозрения в Зеленоградске подорожал на 100 рублей

Кирилл Алексеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

Билет для взрослого на колесо обозрения "Глаз Балтики" подорожал на 100 рублей и сейчас обойдется в 500 рублей. Об этом сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на управляющую Марину Кравцову.

По ее словам, причиной подорожания стали ковидные ограничения.

- Мы изменили ценовую политику, - сказала Кравцова. -Такое решение было принято после месячного простоя из-за ковидных ограничений по работе аттракционов.

Детский билет стоит 250 рублей, однако по нему на колесо обозрения может попасть ребенок не выше 130 см.