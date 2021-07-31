В августе все объекты стадиона "Калининград" откроют для горожан

. Фото: Александр КАТЕРУША

Со 2 августа территория возле стадиона "Калининград" становится доступна для всех желающих - с 10 утра до 22.00. Об этом сообщили в администрации стадиона, добавив, что вход будет осуществляться через 1-й и 4-й гейты.

У услугам посетителей - баскетбольный центр, беговая дорожка, многофункциональная площадка, памп-трек, детское футбольное поле

- Напомним, что наш спортивно-рекреационный парк продолжает развиваться и скоро там появятся новые спортивные объекты, например теннисный корт, - добавили в администрации стадиона.