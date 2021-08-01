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Происшествия1 августа 2021 10:34

В Зеленоградске утонула туристка из Санкт-Петербурга

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Зеленоградске утонула 65-летняя женщина. Трагедия случилась вечером 31 июля в месте, необорудованном для купания. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области, личность погибшей установлена. Ею оказалась жительница Санкт-Петербурга, приехавший на отдых с подругой.

Организована доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений на теле погибшей не обнаружено.

В следственном комитете отметили, что практически каждую неделю в водоемах региона гибнут люди, и призвали соблюдать правила безопасности на воде.