В Зеленоградске утонула туристка из Санкт-Петербурга

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Зеленоградске утонула 65-летняя женщина. Трагедия случилась вечером 31 июля в месте, необорудованном для купания. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области, личность погибшей установлена. Ею оказалась жительница Санкт-Петербурга, приехавший на отдых с подругой.

Организована доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений на теле погибшей не обнаружено.

В следственном комитете отметили, что практически каждую неделю в водоемах региона гибнут люди, и призвали соблюдать правила безопасности на воде.